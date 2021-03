Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a le feu vert pour la succession de Zidane !

Publié le 17 mars 2021 à 16h00 par Th.B.

Le Real Madrid disposerait d’une véritable option pour Massimiliano Allegri, le technicien italien se montrant très sélectif quant à son prochain challenge. Explications.

« Plusieurs propositions sont arrivées, mais elles n'ont pas été prises en considération. Il y a beaucoup de tranquillité de sa part. Après cette période de repos, au début agréable et maintenant plus forcée, il faut reprendre du service. Cependant, il attend un projet qui le convaincra. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu » . Voici le message que Giovanni Branchini, agent de Massimiliano Allegri a fait passer ces derniers temps. Sans club depuis juin 2019 et son départ de la Juventus, Allegri aurait été approché par Leeds dernièrement comme The Times l’a récemment expliqué. Néanmoins, le technicien italien ne serait pas intéressé par le challenge proposé par le pensionnaire de Premier League, et ce , pour une raison bien précise qui pourrait faire les affaires du Real Madrid.

Allegri attendrait un signe du Real Madrid