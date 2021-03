Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Odegaard sur son arrivée !

Publié le 7 mars 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'il n'avait que 16 ans, Martin Odegaard a été transféré au Real Madrid. Actuellement prêté à Arsenal, le milieu offensif norvégien s'est livré sur son arrivée à la Maison-Blanche.

Déjà international à l'âge de 16 ans, Martin Odegaard a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a offert environ 2,8M€ à Strømsgodset en janvier 2015 pour s'offrir le milieu offensif de 22 ans. Au Real Madrid depuis six années déjà, Martin Odegaard est actuellement prêté à Arsenal. Alors qu'il retrouve des couleurs chez les Gunners , le Norvégien a été questionné sur son arrivée au Real Madrid par BT Sport . Lors de cet entretien, Martin Odegaard a reconnu que son transfert « était un peu fou à l'époque » en raison de jeune âge.

«Quand vous avez le Real Madrid derrière vous, il y a toujours de grandes attentes»