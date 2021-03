Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tranché pour l'avenir de deux pépites !

Publié le 18 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Le FC Barcelone n'aurait pas l'intention de se séparer d'Oscar Mingueza et de Riqui Puig. Les deux jeunes joueurs devraient rester en Catalogne la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier en Catalogne, Ronald Koeman fait la part belle aux jeunes joueurs. Plusieurs éléments issus du centre de formation ont intégré l’équipe première à l’instar d’Ansu Fati, de Riqui Puig ou encore d’Oscar Mingueza. Alors que Joan Laporta lui a apporté son soutien et l’a conforté à son poste d’entraîneur, Ronald Koeman pourrait compter la saison prochaine sur ces joueurs et notamment sur Mingueza et Puig, dont l’avenir était apparu incertain.

Mingueza et Puig vont rester au Barça