Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a fait une énorme promesse à Memphis Depay !

Publié le 18 mars 2021 à 9h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Memphis Depay se dirige tout droit vers un départ de l'OL. Le FC Barcelone et le PSG seraient notamment sur les rangs, et Ronald Koeman aurait décidé de passer à l’action pour le Néerlandais.

Annoncé sur le départ l’été dernier avec la nomination de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Memphis Depay est finalement resté à l’OL. Pour autant, l’attaquant de 27 ans n’a pas prolongé son bail, et tout indique qu’il devrait quitter le club de Jean-Michel Aulas à l’issue de la saison. Le PSG et la Juventus s’intéresseraient notamment au Néerlandais, mais le Barça n’aurait pas tiré un trait sur lui, en particulier Ronald Koeman. L’ancien sélectionneur des Oranje souhaiterait toujours mettre la main sur Memphis Depay et serait d’ailleurs passé à l’action dans ce dossier.

Koeman veut toujours Memphis