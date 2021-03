Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va aller à la guerre pour ce coup à 0€ !

Publié le 18 mars 2021 à 5h15 par Th.B.

Dans le coup pour Memphis Depay qui sera libre de tout contrat cet été à moins que l’OL ne parvienne à le faire prolonger, le PSG serait confronté à la rude concurrence imposée par le FC Barcelone et la Juventus

À l’instar de l’ensemble des clubs européens, le PSG traverse une période financière relativement difficile. De quoi pousser Leonardo à aborder le mercato estival autrement. Ainsi, le directeur sportif du PSG devrait mettre l’accent sur les bonnes affaires, d’un point de vue économique, et de lancer les grandes manoeuvres pour les joueurs se trouvant en fin de contrat, comme Memphis Depay par exemple. C’est du moins l’information qu’ ESPN communiquait dernièrement. Cependant, le FC Barcelone ne lui laisserait pas le champ libre.

Le Barça et la Juventus ne lâcheraient rien pour Memphis Depay