Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace inattendue pour Leonardo avec Memphis Depay !

Publié le 18 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Memphis Depay intéresserait notamment le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Mais Jean-Michel Aulas n’exclut pas une prolongation de son attaquant…

De quoi sera fait l’avenir de Memphis Depay, promis à un départ de l’OL lors du prochain mercato estival puisqu’il arrive en fin de contrat et qu’il n’a jamais caché son envie d’atterrir dans une écurie plus prestigieuse ? Le PSG, la Juventus et bien sûr le FC Barcelone, qui était déjà proche de le recruter l’été dernier, sont annoncés sur les rangs pour Depay. Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot comme l’a indiqué Jean-Michel Aulas dans un entretien accordé à l’AFP.

« La proposition est toujours d’actualité »