Mercato - PSG : Deux stars de Pochettino impliquées dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Cristiano Ronaldo étant annoncé avec insistance sur le départ à la Juventus, le club italien songerait d’ores et déjà à deux attaquants du PSG pour le remplacer : Mauro Icardi et Moise Kean.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pourrait finalement quitter la Vieille Dame plus tôt que prévu. En effet, l’attaquant portugais aurait été refroidi par la récente élimination turinoise dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, et envisagerait donc de changer d’air, d’autant que le PSG et le Real Madrid voudraient à l’action pour recruter CR7. Mais qui viendrait alors le remplacer à la Juventus ?

Icardi et Kean envisagés par la Juve

Tuttosport a dressé mercredi la short-list établie au sein de la direction de la Juventus pour assurer la succession de Cristiano Ronaldo l’été prochain, et on y trouve notamment les noms de Moise Kean et Mauro Icardi, les deux attaquants du PSG. En clair, deux gros noms du vestiaire de Pochettino pourraient donc être directement liés à l’avenir de CR7 lors du prochain mercato.