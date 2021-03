Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue à 12M€ presque bouclée ?

Publié le 18 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pol Lirola affiche déjà son envie de rester au sein du club phocéen l’été prochain.

Alors que l’OM cherchait à se renforcer au poste de latéral droit depuis la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a finalement trouvé son bonheur en janvier. L’ancien directeur sportif phocéen, fraichement nommé président, a fait venir Pol Lirola en provenance de la Fiorentina dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 12M€. Et dans les colonnes de La Provence mercredi, Lirola a déjà fait une grande annonce sur son avenir à l’OM.

Lirola vers un transfert définitif l’été prochain ?