Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une surprise est encore possible pour Memphis Depay !

Publié le 18 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Pour Memphis Depay, un départ libre en fin de saison semble se rapprocher de jour en jour. Pour autant, à l’OL, Jean-Michel Aulas refuse de baisser les bras.

L’été dernier, suite à la nomination de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay était annoncé comme l’une des priorités de l’entraîneur néerlandais. Faute d’argent, l’opération n’a pu se faire, mais elle pourrait n’être que partie remise. En effet, pour Depay, un départ en fin de saison pourrait bien intervenir, d’autant plus qu’il arrive au terme de son contrat et qu’il est encore loin de prolonger. L’aventure à l’OL se rapprocherait donc de son terme pour Memphis Depay, mais si sur les bords du Rhône, on croit encore à une prolongation.

« Je rêve qu’il accepte notre proposition »