Mercato - OM : Le premier gros coup de Sampaoli déjà identifié ?

Nommé entraîneur de l’OM il y a quelques jours, Jorge Sampaoli se pencherait déjà sur le prochain mercato estival et souhaiterait mettre la main sur un joueur qu’il connaît très bien : Arturo Vidal.

Très attendu, Jorge Sampaoli a réussi ses débuts à Marseille, mais le plus dur est à venir pour l’Argentin. Cinquième de Ligue 1, l’OM devra s’accrocher pour être européen la saison prochaine, et de grands changements sont attendus cet été dans l’effectif. Pas moins de onze joueurs seront libres ou verront leur prêt sur la Canebière s’achever. Pablo Longoria n’aura donc pas le choix, il faudra recruter en nombre, et Frank McCourt devrait lui mettre à disposition une enveloppe de 80M€. Pour se faciliter la tâche, la direction phocéenne pourrait miser en priorité sur des joueurs libres ou très accessibles sur le plan financier, et Jorge Sampaoli aurait déjà une idée en tête.

Sampaoli veut récupérer Vidal

Il y a quelques jours, le média italien Calciomercatonews annonçait que Jorge Sampaoli était intéressé par Arturo Vidal, un joueur qu’il connaît parfaitement puisqu’il était l’un de ses cadres avec la sélection chilienne entre 2012 et 2016. Le milieu de 33 ans est en difficulté depuis son arrivée à l’Inter l’été dernier, ce qui pourrait alors favoriser un départ dans les prochains mois. Une rumeur qui a pris de l’ampleur ces dernières heures, puisque l’entourage d’Arturo Vidal a confirmé l’intérêt de Jorge Sampaoli : « Il l’a contacté parce qu’il le veut à Marseille , a indiqué cette source au média chilien La Tercera . C’est une option qui lui plait. Mais il faut savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine. » L’OM pourrait alors avoir une énorme ouverture dans ce dossier, d’autant que l’Inter semble disposé à laisser filer le joueur très facilement.

Un départ de l’Inter se précise

D’après la presse italienne, l’Inter Milan n’envisage pas de poursuivre l’aventure avec Arturo Vidal la saison prochaine. Les relations entre Antonio Conte et le Chilien de 34 ans semblent tendues, et la direction nerazzurri souhaiterait alléger sa masse salariale. Le salaire annuel d’Arturo Vidal estimé à 6.5M€ pèse lourd sur les finances milanaises, et son départ paraît inéluctable. Reste à voir désormais si l’Inter réclamera une indemnité de transfert ou acceptera de laisser Arturo Vidal filer libre vers un autre club, qui pourrait donc être l’Olympique de Marseille.