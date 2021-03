Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal prêt à rejoindre Sampaoli ? La réponse de son entourage !

Publié le 17 mars 2021 à 22h45 par T.M.

Cet été, Jorge Sampaoli aimerait retrouver Arturo Vidal à l’OM. Une option qui ne déplairait visiblement au Chilien, aujourd’hui à l’Inter Milan.

A quoi ressemblera le mercato de l’OM cet été ? Avec Pablo Longoria aux commandes, cela devrait être mouvementé. Et le président phocéen va également collaborer avec Jorge Sampaoli pour lui offrir de nouveaux joueurs. Et l’une des demandes de l’Argentin serait déjà connue : Arturo Vidal. Aujourd’hui à l’Inter Milan, le Chilien a joué sous les ordres de Sampaoli en sélection national. Et des retrouvailles pourraient se produire cet été puisque l’entraîneur de l’OM serait passé aux choses sérieuses en entamant des contacts avec Vidal pour le convaincre de venir sur la Canebière.

« Une option qui lui plait »