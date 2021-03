Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a fait son effet avec Thauvin !

Publié le 17 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Le vent commence à tourner pour Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques mois.

Le changement d’entraineur semble avoir relancé l’Olympique de Marseille, avec deux victoires consécutives en Ligue 1. Mais Jorge Sampaoli aurait également eu un impact en dehors des terrains, puisque depuis son arrivée la situation de Florian Thauvin semble évoluer. Annoncé partant il y a encore quelques semaines, l’ailier de l’OM serait désormais prêt à envisager une prolongation de contrat. Un excellente nouvelle pour Pablo Longoria qui, comme nous vous le révélions sur le10sport.com, souhaite garder Thauvin à l’OM.

A Séville, on serait de moins en moins optimiste