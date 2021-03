Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme décision de Pérez pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 18 mars 2021 à 18h10 par A.D.

Malgré les difficultés de Zinedine Zidane cette saison, Florentino Pérez lui ferait toujours confiance. Alors qu'il voudrait à tout prix conserver son entraineur français, le président du Real Madrid envisagerait même d'étendre son bail au cours de l'exercice 2021-2022.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane vit des moments compliqués au Real Madrid. Et à deux reprises, il aurait pu être évincé par Florentino Pérez avant la fin de cet exercice. Après avoir redressé la barre depuis le début du mois de février, Zinedine Zidane serait maintenant hors de danger. Alors qu'il aurait pensé à se séparer de son entraineur en fin de saison, Florentino Pérez verrait les choses d'une autre manière à présent. Selon les dernières informations de Sport.es , le président du Real Madrid ne voudrait plus se débarrasser de Zinedine Zidane et compterait sur lui pour la saison prochaine. D'ailleurs, Florentino Pérez envisagerait même de lui offrir une prolongation de contrat.

Pérez penserait déjà à prolonger Zidane