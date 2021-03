Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un plan colossal pour cet été !

Publié le 18 mars 2021 à 17h30 par T.M.

Discret lors des deux dernières fenêtres de recrutement, le Real Madrid devrait cette fois être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Et au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez aurait établir des objectifs très clairs.

Comme pour tous les clubs européens, le coronavirus a également chamboulé les plans du Real Madrid en terme de recrutement. Devant faire avec un énorme manque à gagner, Florentino Pérez avait ainsi annoncé l’été dernier que les grosses opérations étaient remises à plus tard. Ainsi, à l’intersaison, puis cet hiver, le Real Madrid n’a dépensé aucun euro pour attirer de nouveaux joueurs. Une cure d’austérité qui prendrait visiblement fin au sein de la Casa Blanc. En effet, cet été, Florentino Pérez voudrait offrir de très gros renforts à Zinedine Zidane afin de retrouver les sommets de l’Europe. Qui faut-il donc s’attendre à voir débarquer au Real Madrid dans les prochains mois ? A en croire les informations de Telemadrid , le président merengue aurait déjà coché ses noms.

Le plan HAS !

A en croire le média ibérique, Florentino Pérez aurait décidé de lancer le plan HAS pour le Real Madrid. Qu’est-ce que que cela signifie ? Tout d’abord, le H concerne Erling Braut Haaland. L’actuel buteur du Borussia Dortmund serait vraiment l’objectif principal des Merengue pour ce mercato estival. A 20 ans, le Norvégien fait déjà forte impression et avec lui, le Real Madrid pourra construire un énorme projet sur l’avenir. Une opération qui serait d’ailleurs beaucoup plus faisable que celle de Kylian Mbappé, pour qui Florentino Pérez pourrait finalement attendre 2022 et la fin de son contrat avec le PSG. Après Haaland, vient le A de David Alaba. L’Autrichien l’a annoncé, il quittera le Bayern Munich librement librement à la fin de saison. Une occasion en or que les Madrilènes veulent saisir afin de se renforcer à moindre coût et avec un joueur d’exception. En effet, Alaba peut jouer en défense central, comme latéral gauche, mais aussi au milieu de terrain. Une polyvalence qui pourrait faire du bien à Zinedine Zidane. Enfin, vient le S de… Sergio Ramos. Aujourd’hui, prolonger le capitaine du Real Madrid serait l’une des grandes priorités de Florentino Pérez, qui souhaite toujours l’avoir dans la colonne vertébrale de l’équipe de Zidane. Mais encore faut-il tomber d’accord pour ce nouveau contrat. Alors que cela bloque depuis déjà de longues semaines, il faudra voir comment cela évoluera dans les prochains jours ou semaines.