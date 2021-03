Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan B après le duo Mbappé-Haaland !

Publié le 18 mars 2021 à 11h15 par La rédaction

Tout porte à croire que le Real Madrid commencerait à imaginer un plan B s’il était contraint à reporter encore son offensive sur le duo Mbappe-Haaland.

Les médias espagnols l’affirment régulièrement, le Real Madrid envisage une offensive XXL cet été pour s’attacher le duo Mbappe-Haaland. Mais entre les questions relatives à la taille de l’investissement, difficiles à assumer pour les finances du Real, fragilisées par la crise sanitaire, et celles tenant aux positions des deux clubs concernés par le transfert, le PSG et Dortmund, le club merengue doit fatalement envisager d’être contraint de reporter encore d’un an son offensive.

Benzema-Ronaldo en attendant Mbappe-Haaland ?

Ce simple élément factuel peut aujourd’hui être mis en relation avec l’attitude ambigüe des dirigeants madrilènes au sujet d’un retour de CR7, qu’ils sont loin de démentir, ainsi qu’avec l’hypothèse grandissante d’une prolongation de Benzema. Tout cela amène à supposer qu’au sein du Real Madrid, on pourrait envisager la reconstitution du duo Benzema-Ronaldo pour au moins un an, le temps d’assurer la transition si jamais l’offensive sur Mbappe-Haaland devait être repoussée.