Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo… Zidane a sa préférence !

Publié le 18 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Au Real Madrid, les rumeurs sont nombreuses concernant l’arrivée d’un nouveau buteur. Mais face à cela, Zinedine Zidane a apporté son soutien à Karim Benzema.

Pour cet été, le Real Madrid voit les choses en grand. En effet, Florentino Pérez rêverait de s’offrir les deux futurs cracks du football mondial, à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Alors que les rumeurs sont nombreuses du côté de la Casa Blanca, une nouvelle a fait dernièrement son apparition, celle d’un retour de Cristiano Ronaldo. Annoncé sur le départ à la Juventus, le Portugais pourrait retrouver les Merengue. Toutefois, en attendant, Zinedine Zidane ne préfère pas penser à ces possibles futurs joueurs, préférant compter sur Karim Benzema, qui a de nouveau été décisif face à l’Atalanta.

« Pour le moment, on a Benzema »