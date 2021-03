Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est ouverte pour le grand retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 mars 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Cristiano Ronaldo serait prêt à quitter la Juventus au cours de la prochaine fenêtre estivale, les différentes prises de positions qui émanent du Real Madrid laisse penser que son grand come-back dans la capitale espagnole n’est pas une hypothèse inenvisageable.

Parti du Real Madrid lors du mercato estival 2018 direction la Juventus, Cristiano Ronaldo a laissé un souvenir impérissable dans la capitale espagnole. Il faut dire que les Merengue ont remporté pas moins de quatre Ligues des Champions entre 2014 et 2018 du temps où l’international portugais était présent. Ainsi, il n’est pas illogique que bon nombre d’observateurs du club madrilène voient d’un très bon oeil la perspective d’un come-back du vainqueur de l’Euro 2016. Et justement, cela ne serait plus une hypothèse à écarter ! En effet, à en croire les dernières informations parues dans la presse, Cristiano Ronaldo et la Juventus songeraient à séparer leurs chemins un an avant la fin de son contrat, et l’ancien joueur de Manchester United souhaiterait rebondir en revenant chez les Merengue . Et cela tombe bien, sans se précipiter pour autant, le Real Madrid semble être ouvert à cette possibilité.

« S’il y a une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de CR7 ? Oui, peut-être »

C’est tout d’abord Zinedine Zidane qui a ouvert la porte à un retour de Cristiano Ronaldo dans son effectif au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, présent en conférence de presse ce lundi, le technicien français n’a pas caché qu’il ne serait pas opposé à ce scénario, même s’il a néanmoins précisé qu’il était encore bien trop tôt pour l’envisager de manière concrète dans la mesure où il a un contrat avec la Juventus. « S’il y a une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus », a confié Zinedine Zidane.

« Nous verrons ce qu'il se passera »