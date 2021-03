Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 58M€ ?

Publié le 18 mars 2021 à 17h45 par D.M.

Le FC Séville aurait revu à la baisse le prix du transfert de Jules Koundé et serait prêt désormais à le vendre pour 59M€. Une occasion en or pour les équipes intéressées par le défenseur central, qui explose en Liga cette saison.

Il est l'une des révélations du championnat espagnol cette saison. Agé seulement de 22 ans, Jules Koundé explose sous le maillot du FC Séville et ses prestations ont, évidemment, réveillé l'intérêt de plusieurs équipes et notamment du PSG. Le club parisien n'a toujours pas remplacé numériquement Thiago Silva et envisagerait de mettre la main sur un défenseur central lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 9 février, le PSG espère recruter David Alaba (Bayern Munich). Mais Leonardo ne resterait pas non plus insensible aux qualités de Jules Koundé, également annoncé du côté du Real Madrid ou encore de Manchester United.

Le FC Séville abaisse le prix de Koundé