Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman prend position pour l'avenir de Messi !

Publié le 18 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Arrivé lors du dernier mercato estival au FC Barcelone, Pedri s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat avec le club catalan.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta a été investi à ce poste ce mercredi. Et lors de son intronisation, le nouvel homme fort du club catalan a eu un mot pour Lionel Messi : « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici ». Il faut dire que le contrat de l’attaquant argentin arrive à son terme à la fin de la saison et sa situation au FC Barcelone demeure toujours aussi incertaine. Courtisé par le PSG et Manchester City, Messi attendrait de se pencher sur l’offre transmise par Laporta avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

« J'espère pouvoir être proche de lui pendant de nombreuses années »