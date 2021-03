Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Une décision fracassante prise par Sergio Agüero ?

Publié le 18 mars 2021 à 10h45 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, le PSG ou encore Chelsea, Sergio Agüero voudrait rester en Premier League la saison prochaine, même s’il décide de ne pas prolonger son contrat avec Manchester City.

L’avenir de Sergio Agüero est au cœur des spéculations. L’attaquant argentin voit son bail avec Manchester City arriver à son terme en juin prochain et il ne serait pas question, pour l’instant, d’une offre de prolongation. L’attaquant argentin est libre de négocier avec l’équipe de son choix et plusieurs formations se seraient déjà positionnées dans ce dossier. A en croire le Daily Mail, le PSG, le FC Barcelone et Chelsea auraient coché son nom. Nouveau président du club catalan, Joan Laporta aurait même entamé des contacts avec Agüero pour évoquer un transfert à la fin de la saison.

Agüero voudrait rester en Angleterre