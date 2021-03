Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christopher Jullien prêt à rejoindre l’OM ? Il répond !

Publié le 18 mars 2021 à 10h10 par A.C.

Christopher Jullien, ancien joueur du TFC désormais au Celtic FC, s’est exprimé au sujet d’un possible départ à l’Olympique de Marseille.

Les prochains mois pourraient nous en dire plus sur le visage de l’Olympique de Marseille de demain. Certaines pistes semblent commencer à évoluer, comme pour Florian Thauvin. En fin de contrat, l’ailier commencerait à envisager de plus en plus une prolongation depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Lui aussi en fin de contrat, Jordan Amavi pourrait également prolonger avec l’OM. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le latéral gauche devrait trouver un accord pour un nouveau contrat de trois ans. Mais il y a également des joueurs qui pourraient arriver...

« Je suis Français, mais je ne suis pas obligé de revenir en France »