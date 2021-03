Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Icardi... La décision tonitruante de Leonardo !

Publié le 18 mars 2021 à 9h15 par A.D.

Alors que Moise Kean est prêté sans option d'achat par Everton, Leonardo voudrait trouver une solution pour le conserver à l'issue de la saison. Au contraire, Mauro Icardi pourrait être sacrifié par le directeur sportif du PSG lors du prochain mercato estival.

Pour pallier les départs conjugués d'Edinson Cavani (Manchester United) et d'Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern), Leonardo s'est assuré la présence de Mauro Icardi et s'est attaché les services de Moise Kean l'été dernier. Après avoir négocié le transfert définitif du buteur argentin, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt du buteur d'Everton, mais sans option d'achat. Alors que la fin de cet exercice 2020-2021 se rapproche, Leonardo aurait décidé de n'en garder qu'un entre Mauro Icardi et Moise Kean cet été.

Entre Moise Kean et Mauro Icardi, il n'en restera qu'un...