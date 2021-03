Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Nouvelle bombe lâchée sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 mars 2021 à 9h30 par B.C.

Grâce au retour de Joan Laporta chez les Blaugrana, le FC Barcelone reprend espoir à l’idée de prolonger Lionel Messi, suivi de près par le PSG. Au point qu’une date aurait déjà été envisagée pour le renouvellement de l’Argentin.

Que décidera Lionel Messi pour son avenir ? Libre à l’issue de la saison, l’Argentin est dans le collimateur de Manchester City et du PSG. Du côté du Parc des Princes, l’optimisme serait grand dans ce dossier comme le révélait dernièrement le journaliste Marcelo Bechler, mais le FC Barcelone n’a pas encore dit son dernier mot. Les Blaugrana souhaitent à tout prix conserver leur star, et Joan Laporta semble être en mesure de trouver les bons arguments pour parvenir à ses fins. « Je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici », a lâché le nouveau président du club culé ce mercredi lors de sa cérémonie d’investiture, à laquelle Lionel Messi était présent. Les deux hommes se connaissent très bien puisque Joan Laporta, déjà président entre 2003 et 2010, avait fait signer à l’Argentin son premier contrat professionnel en 2004 avant de le prolonger dans la foulée. Un scénario qui pourrait se répéter très prochainement.

Une prolongation le 5 avril ?

Alors que Lionel Messi avait indiqué qu’il souhaitait attendre la fin de la saison avant de trancher pour son avenir, le dénouement de ce feuilleton pourrait intervenir plus tôt que prévu. Le journaliste espagnol Joan Fontes, à la tête d’un podcast spécialisé sur l’actualité du FC Barcelone, annonce en effet sur Twitter que la date du 5 avril pourrait être synonyme de prolongation pour Lionel Messi. Tels seraient en tout cas les bruits qui circulent du côté du Camp Nou, réponse dans les prochaines semaines…