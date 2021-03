Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est possible pour Lionel Messi !

Publié le 18 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Le PSG travaillerait en coulisse afin de préparer l’éventuelle arrivée de Lionel Messi cet été. Et toutes les options seraient ouvertes selon Fabrizio Romano.

Comme le10sport.com vous le révélait le 9 février dernier, une élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone était susceptible de tout remettre en cause pour l’avenir de Lionel Messi. En effet, désireux de partir depuis l’été dernier, le capitaine du FC Barcelone pourrait à présent prendre sérieusement en considération une prolongation de contrat. De quoi compliquer les affaires du PSG, également dans la course pour accueillir le numéro 10 du FC Barcelone, à l’instar de Manchester City. Mais à l’instant T, tout est encore possible pour Fabrizio Romano.

« La situation est ouverte et Leo est dans l’attente »