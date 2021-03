Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Caleta-Car… Un grand exode est attendu !

Publié le 18 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Cet hiver, Pablo Longoria a déjà acté de nombreux départ à l’OM. Et visiblement, cela serait loin d’être terminé.

A l’OM, Frank McCourt a décidé d’opérer une très grosse révolution afin de remettre les choses dans le bon ordre au sein du club phocéen. Et pour cela, l’Américain a donné les pleins pouvoirs à Pablo Longoria. L’Espagnol, anciennement « Head of Football », a remplacé Jacques-Henri Eyraud au poste de président. Tout va donc reposer sur Longoria désormais et sous son impulsion, le mercato estival pourrait être animé, à la fois au rayon des arrivées, mais surtout au rayon des départs.

« Longoria a été mis président pour ça »