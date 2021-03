Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup de froid pour le départ de Griezmann ?

Publié le 18 mars 2021 à 1h30 par T.M.

Pour financer son futur recrutement, Joan Laporta pourrait notamment se séparer d’Antoine Griezmann. Toutefois, le FC Barcelone pourrait bien se heurter à certains problèmes.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta voit les choses en grand pour son futur en Catalogne. Ainsi, pour renforcer le Barça, il rêverait notamment d’attirer David Alaba et surtout Erling Braut Haaland. Toutefois, pour faire venir ces deux joueurs, bien que l’Autrichien sera libre, il faudra de l’argent. Et alors que les finances des Blaugrana ne sont pas au top, il faudra trouver de l’argent et pour cela, plusieurs joueurs seront poussés vers la sortie parmi lesquels on pourrait notamment retrouver Antoine Griezmann. Rencontrant toujours des difficultés au Barça, le Français pourrait être invité à s’en aller. Mais cela serait plus simple à dire qu’à faire…

Un aspect économique décisif !

Concernant l’avenir d’Antoine Griezmann et un possible départ du FC Barcelone, Marca dévoile un détail important : l’amortissement. Ainsi, alors que le Français est arrivé pour 120M€ en 2019, il faudrait 72M€ pour amortir l’investissement initial réalisé pour l’ancien de l’Atlético de Madrid. Or, le fait est qu’avec le contexte actuel, il sera très difficile de voir un club lâcher un tel montant, d’autant plus qu’il faudra payer un salaire XXL à Griezmann, qui émarge à plus de 20M€ par saison au Barça. A suivre...