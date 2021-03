Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ, la meilleure solution pour Antoine Griezmann ?

Publié le 15 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann est toujours en difficulté au FC Barcelone, pour Eric Di Méco, le Français n’a plus rien à faire en Catalogne.

Malgré quelques éclaircies durant cette saison, Antoine Griezmann n’y arrive toujours pas au FC Barcelone. Alternant entre performances décevantes et les matchs sur le banc de touche, le Français n’est clairement pas en réussite. Pour le champion du monde, cela commence à faire beaucoup et en Catalogne, on s’impatiente de plus en plus à s’impatienter. Et dans cette situation, Griezmann pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Un départ qui serait la bonne solution aux yeux d’Eric Di Meco.

« Je pense qu’il perd du temps »