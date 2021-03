Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un recrutement légendaire à 0€ pour Laporta ?

Publié le 15 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, les terribles finances du club pourraient ne pas empêcher Joan Laporta de faire un recrutement XXL cet été.

Cela fait maintenant plus d’un an que la pandémie a changé le visage du monde. Une situation qui a également un énorme impact sur le monde du football puisque le manque à gagner pour les clubs est immense. Et même les cadors européens ne sont pas épargnés. C’est notamment le cas du FC Barcelone qui a des comptes dans le rouge et une dette de plus d’un milliard d’euros. Forcément, cela ne va pas aider Joan Laporta, tout juste élu président du club catalan, à lancer un nouveau projet au Barça. Enfin peut-être pas…

Des recrues pour rien ?