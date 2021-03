Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle pépite de Koeman était tout proche de rejoindre Guardiola !

Publié le 14 mars 2021 à 22h00 par D.M.

Le père d'Ilaix Moriba a reconnu que son fils a failli quitter le FC Barcelone en 2019 pour rejoindre Manchester City.

Agé seulement de 18 ans, Ilaix Moriba est la nouvelle trouvaille de Ronald Koeman. Formé à la Masia, l’entraîneur du FC Barcelone n’a pas hésité à lui offrir du temps de jeu avec l’équipe première et à lui donner des responsabilités. Epanoui en Catalogne, le milieu central pourrait passer l‘intégralité de sa carrière au sein du Barça selon les dires de son père. « S'il est important d'avoir un entraineur qui compte sur Ilaix Moriba au moment de parler renouvellement ? Avec cette dynamique, grâce à (Ronald) Koeman, je pense à cent pour cent au Barça. Pourquoi partir ? (...) Si la présence de Joan Laporta peut pousser Ilaix Moriba à rester encore de nombreuses années au Barça ? Cela aide, bien sûr. J'espère qu'Ilaix ne quittera jamais le Barça et qu'il pourra être un exemple pour les nouvelles générations de la Masia » a confié Mamady Moriba dans un entretien à Sport . Pourtant, le joueur aurait pu signer son premier contrat professionnel avec Manchester City en 2019 comme l’a confirmé son père.

«Nous avions rencontré Txiki Begiristain et il nous avait expliqué l'ensemble de son projet »