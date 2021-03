Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un message XXL pour cette pépite !

Publié le 14 mars 2021 à 0h00 par A.D.

Lancé dans le grand bain par Ronald Koeman, Ilaix Moriba fait forte impression au FC Barcelone ces dernières semaines. A tel point que la direction catalane envisagerait de lui offrir un nouveau contrat. Interrogé sur l'avenir de son fils, Mamady Moriba a lâché toutes ses vérités.

Alors qu'il enchainait les gros matchs avec la Masia, Ilaix Moriba a tapé dans l'oeil de Ronald Koeman. A tel point que le coach du FC Barcelone a décidé de l'intégrer à son effectif et de le lancer dans la cour des grands. Auteur de grosses performances pour ses débuts en équipe première du Barça, Ilaix Moriba aurait mis tout le monde. Et la pépite de 18 ans pourrait très bientôt être récompensée de ses efforts. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Ilaix Moriba pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone s'il ne prolonge pas très vite. Et Joan Laporta ne voudrait pas du tout voir ce scénario se produire. Ainsi, pour conserver son jeune milieu de terrain, le nouveau président du Barça envisagerait de lui offrir un nouveau contrat. Mais qu'en pense le principal intéressé ? Lors d'un entretien accordé à Sport.es , Mamady Moriba s'est prononcé sur l'avenir d'Ilaix Moriba. Et à en croire le père du crack guinéo-espagnol, un départ n'est pas du tout dans leur esprit. Au contraire, le clan Moriba ne compte jamais quitter le FC Barcelone.

«J'espère qu'il pourra rester toute sa vie au Barça»