Mercato - OM : Longoria pourrait déjà réaliser un gros coup avec Milik !

Publié le 19 mars 2021 à 11h15 par B.C.

Prêté par le Napoli jusqu’en 2022, Arkadiusz Milik pourrait être transféré définitivement à l’OM plus vite que prévu.

À la recherche de son « grantatakan » depuis le lancement du projet McCourt, l’OM a peut-être enfin trouvé son bonheur avec Arkadiusz Milik. Le Polonais dispose d’un CV convaincant après ses passages à l’Ajax et au Napoli et a réussi ses débuts sous le maillot phocéen, comme en témoignent ses 4 buts en 7 matches. Cependant, l’avenir d’Arkadiusz Milik semble déjà incertain à en croire Tuttosport , qui évoque l’activation d’une clause libératoire de 12M€ si l’OM ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une information démentie par CalcioMercato.com , rappelant que les clauses libératoires étaient interdites en France, et qui précise que l’OM pourrait rapidement avoir la main libre sur ce dossier.

Un transfert définitif dès cet été pour Milik ?