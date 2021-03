Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il craindre un départ d’Arkadiusz Milik cet été ?

Publié le 19 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Arrivé cet hiver à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière en raison d’une clause libératoire dans son contrat. Faut-il alors craindre le pire avec le Polonais ?

Depuis le début du projet de Frank McCourt, le feuilleton du « grantatakan » fait énormément parler à l’OM. Alors que les buteurs se sont succédés, aucun n’a réussi à s’imposer. Mais cela pourrait-il être de l’histoire ancienne avec Arkadiusz Milik ? Cet hiver, Pablo Longoria est allé chercher le Polonais à Naples où il ne jouait plus. Et à peine arrivé, le buteur de 26 ans apporte déjà énormément dans le collectif marseillais. Mais à peine arrivé, Arkadiusz Milik pourrait également s’en aller. En effet, en Italie, on a fait écho d’une clause libératoire à hauteur de 12M€ et la Juventus serait visiblement intéressée à l’idée de rapatrier le joueur de Jorge Sampaoli en Italie.

« Je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde »