Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace colossale se confirme pour l'avenir de Milik !

Publié le 19 mars 2021 à 19h10 par B.C.

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance du Napoli, Arkadiusz Milik serait bel et bien l’une des priorités de la Juventus en vue du prochain mercato.

Cet hiver, l’OM est parvenu à mettre la main sur un attaquant de très haut-niveau en s’attachant les services d’Arkadiusz Milik. Prêté par le Napoli jusqu’en juin 2022, le Polonais a déjà réussi ses débuts avec 4 buts en 7 apparitions, ce qui pourrait inciter Pablo Longoria à rapidement lever son option d’achat, mais Arkadiusz Milik a de grosses ambitions pour la suite de sa carrière. Interrogé par L’Équipe ce jeudi, l’attaquant de 27 ans n’a pas fermé la porte à un départ, bien au contraire : « Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser ».

Milik, priorité de la Juve ?