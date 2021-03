Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fait une grosse proposition à Thauvin…

Publié le 19 mars 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Florian Thauvin arrivant au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, Pablo Longoria s’est bien activé dans ce dossier et lui aurait formulé une proposition en fin d’année 2020.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, Pablo Longoria ne lâche rien en interne pour Florian Thauvin et se montre déterminé à prolonger le contrat de l’international français, qui prendra fin en juin prochain : « Les prolongations de Thauvin et Amavi ? On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. On continue de travailler. Chaque cas est différent. Il faut continuer à travailler. J’espère toujours pouvoir les prolonger », a d’ailleurs récemment indiqué le président de l’OM sur RMC Sport . Et il a déjà fait une tentative pour Thauvin…

L’OM a bien proposé un contrat à Thauvin