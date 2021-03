Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a dégainé un gros contrat pour…

Publié le 19 mars 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Toujours autant déterminé à conserver Florian Thauvin à l’OM malgré la complexité du dossier, Pablo Longoria a récemment proposé un gros contrat à son attaquant.

« Les prolongations de Thauvin et Amavi ? On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. On continue de travailler. Chaque cas est différent. Il faut continuer à travailler. J’espère toujours pouvoir les prolonger », confiait Pablo Longoria début mars sur les ondes RMC Sport , et le président de l’OM entend donc continuer les négociations avec l’entourage de Florian Thauvin pour une prolongation de contrat. D’ailleurs, Longoria a mis le paquet pour tenter de convaincre l’attaquant de l’OM…

Un gros salaire proposé à Thauvin

En effet, comme l’a indiqué Estadio Deportivo, l’OM aurait fait parvenir à Florian Thauvin une proposition d’un contrat jusqu’en juin 2025, avec un salaire de 3M€ par an à la clé. Une offre pour le moins conséquente, surtout vu l’état actuel des finances de l’OM. Reste à savoir si Thauvin se laissera tenté.