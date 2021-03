Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance les grandes manœuvres pour Thauvin !

Publié le 17 mars 2021 à 21h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est à un tournant de sa carrière.

Ou jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? L’avenir de l’ailier, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, est des plus flous. Le principal concerné a d’ailleurs avoué ne pas encore le connaitre. « Je n'ai aucune idée de mon avenir, mais moi et mon entourage avons une très bonne relation avec Pablo Longoria et on verra ce qui se passera » avait confié Thauvin tout récemment, en conférence de presse. Plusieurs sources évoquent toutefois un changement de position de la part du joueur, depuis l’arrivée à l’OM de Jorge Sampaoli. Une aubaine pour Pablo Longoria, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, cherche à prolonger Thauvin.

Un contrat jusqu’en 2025, 3M€ par an