Mercato - OM : Le clan Milik en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 18 mars 2021 à 19h15 par T.M.

Ayant contribué à l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM, Francesco De Vecchi s’est confié sur l’avenir de l’attaquant polonais.

Suite à la révélation d’une clause libératoire de 12M€ dans le contrat d’Arkadiusz Milik, l’avenir de l’actuel attaquant de l’OM est plus incertain que jamais. En effet, alors que le Polonais vient à peine de poser ses valises, il pourrait déjà s’en aller et l’ancien de Naples pourrait notamment faire son retour en Italie, la Juventus étant visiblement très intéressée. L’avenir de Milik est donc au coeur de nombreuses discussions depuis plusieurs jours, mais visiblement, le principal intéressé ne pense qu’à l’OM actuellement.

« Il se concentre sur cette expérience »