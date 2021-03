Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas dresse un constat accablant sur le sort réservé à Eyraud !

Publié le 19 mars 2021 à 11h10 par D.M.

Président de l'OL, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur l'actualité de l'OM et notamment sur la décision de Frank McCourt de remplacer Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président.

Président de l’OM depuis 2016, Jacques-Henri Eyraud était en sursis. Les résultats du club marseillais sont décevants et la relation avec les supporters était devenu très compliquée. Plusieurs personnes s’étaient d’ailleurs réunies devant la Commanderie en janvier dernier afin de réclamer le départ d’Eyraud. Une manifestation qui avait mal tourné puisque certains avaient réussi à pénétrer au sein du centre d’entraînement et avaient saccagé les lieux. Une situation qui était devenu intenable et qui a contraint Frank McCourt à trancher dans le vif. Le propriétaire de l’OM a décidé de changer de président et de placer Jacques-Henri Eyraud au conseil de surveillance. Président de l’OL, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce choix de Frank McCourt.

« Ce qui est arrivé à Marseille était inexorable »