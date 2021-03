Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle en vue avec… Kevin Strootman ?

Publié le 19 mars 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’OM, Kevin Strootman devrait pourtant réintégrer le club phocéen l’été prochain avec son imposant salaire. Explications.

Lors du mercato estival 2018, l’OM n’avait pas hésité à mettre 25M€ sur la table pour recruter Kevin Strootman, et à proposer un salaire de plus de 500 000€ par mois au milieu de terrain néerlandais. Une recrue XXL qui a rapidement pris des allures de flop historique pour l’OM, puisque Strootman n’a jamais justifié un tel investissement, et il a même été un remplaçant de luxe avant d’être cédé en prêt au Genoa cet hiver. Mais Pablo Longoria pourrait bien le voir revenir comme un boomerang…

Le retour de Strootman inévitable pour l’OM ?