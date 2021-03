Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme plan de Longoria avec Luis Henrique ?

Publié le 19 mars 2021 à 7h30 par T.M.

L’été dernier, Pablo Longoria n’a pas hésité à lâcher 8M€ pour aller chercher Luis Henrique au Brésil. Et le président de l’OM pourrait bien avoir une idée derrière la tête.

Arrivé à l’OM en tant que « Head of Football », Pablo Longoria s’était ainsi vu confier les clés du sportif. Et l’Espagnol n’a pas mis longtemps avant de réaliser son premier coup. En effet, alors qu’André Villas-Boas rechercherait un attaquant axial, Longoria a plutôt misé sur Luis Henrique, lui l’ailier. Et pour s’offrir le crack brésilien, l’actuel président de l’OM n’a pas hésité à lâcher près de 8M€. Un investissement qui n’a pas manqué de suscité les interrogations tant Luis Henrique a déçu depuis son arrivée. Toutefois, Pablo Longoria n’aurait jamais cessé de croire en sa recrue. Il faut dire que derrière ce recrutement, il y aurait un plan précis.

Une plus-value préparée avec Luis Henrique ?