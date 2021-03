Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le danger est réel pour Arkadiusz Milik…

Publié le 20 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que les bruits de couloir se multiplient ces derniers temps au sujet d’un retour d’Arkadiusz Milik en Italie, l’attaquant de l’OM aurait la cote à la Juventus.

Prêté par le Napoli pas seulement pour le restant de la saison, mais jusqu’en juin 2022, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM puisqu’une clause libératoire fixée à 12M€, bien qu’elles soient interdites en France, aurait été glissée dans l’accord lui permettant de revenir dans le club de son choix en Italie. Nouveau président de l’OM, Pablo Longoria a fait savoir à plusieurs reprises au courant du mois de mars qu’il comptait conserver Arkadiusz Milik qui montre de belles promesses depuis ses débuts avec l’OM. Néanmoins, la Juventus pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

Milik, piste numéro une de la Juventus !