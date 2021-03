Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout le monde joue sa carte à fond pour Haaland !

Publié le 20 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

En grande forme au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland rencontrera le Manchester City de Pep Guardiola lors des 1/4 de finale de Ligue des champions. L’occasion pour le coach des Skyblues de faire un point sur son intérêt pour le Norvégien également dans le viseur du Real Madrid.

Le Real Madrid en pincerait depuis un bon moment pour Erling Braut Haaland. Et à en croire Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito , le sentiment serait réciproque. L’insatiable buteur du Borussia aurait la folle envie d’arborer la tunique merengue alors que le Real Madrid chercherait à recruter un grand talent offensif cet été en la personne de Kylian Mbappé ou d’Haaland. Néanmoins, le Norvégien ferait tourner la tête d’un bon nombre de clubs en Europe et particulièrement en Premier League.

« C'est l'un des meilleurs attaquants du monde actuellement, à son âge »