Mercato - Real Madrid : Haaland aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Sur les tablettes des plus grandes équipes européennes, Erling Braut Haaland ne resterait pas insensible à l'intérêt du Real Madrid, qui pourrait prochainement formuler une offre dans ce dossier.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid a de grands projets pour cet été. Depuis plusieurs mois, le club espagnol est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé , qui devra prochainement prendre une décision sur son avenir. Parallèlement à ce dossier, le Real Madrid suit la situation d' Erling Braut Haaland , sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dormtund. Recruteur du club espagnol, Juni Calafat aurait d'ailleurs déjà sondé l'entourage de l'attaquant et certains indices ont été lancés par son clan.

Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid