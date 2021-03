Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur une arrivée d’Erling Haaland !

Publié le 19 mars 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, Carles Tusquets est persuadé que le club catalan est en mesure de l’enrôler l’été prochain.

Auteur de grandes performances depuis un peu plus d’un an avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland séduit les plus grands clubs européens. De ce fait, l’international norvégien est annoncé sur les tablettes de bon nombre d’écuries du Vieux Continent , à commencer par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore des clubs anglais. Seulement voilà, concernant le club catalan, tout indique que l’arrivée du natif de Leeds pourrait difficilement devenir une réalité dans la mesure où ses finances sont dans le rouge. Cependant, aux yeux de Carles Tusquets, rien n’est impossible pour le Barça dans le dossier.

« L’arrivée d’Erling Haaland pourrait être envisagée »