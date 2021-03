Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Un cadre du FC Barcelone évoque un recrutement XXL !

Publié le 19 mars 2021 à 20h15 par B.C.

Actuellement, deux joueurs affolent particulièrement la planète foot : Erling Haaland et Kylian Mbappé. Au cours d’un entretien pour le quotidien Sport, Jordi Alba a été interrogé sur sa préférence pour renforcer le FC Barcelone.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se dirigent doucement vers la fin de leur carrière, deux joueurs semblent destinés à prendre leur relève : Kylian Mbappé et Erling Haaland. L’attaquant du PSG impressionne depuis son éclosion à l’AS Monaco et apparaît déjà comme la nouvelle star du ballon rond, tandis que le Norvégien du Borussia Dortmund connaît une ascension fulgurante et affiche des statistiques impressionnantes à seulement 20 ans (47 buts en 48 matches depuis son arrivée au BVB). Logiquement, les deux joueurs suscitent des convoitises et devraient animer le prochain mercato estival, un sujet sur lequel est revenu Jordi Alba.

« Deux grands joueurs »