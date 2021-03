Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a trois options crédibles pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore très incertain, l’attaquant français ne devrait avoir le choix qu’en trois options lors du prochain mercato estival.

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », indiquait récemment Leonardo dans un entretien accordé à Radio France Bleu , mettant ainsi la pression sur Kylian Mbappé et son entourage dans l’optique d’une prolongation de contrat avec le PSG. Et alors que ce dossier fait couler beaucoup d’encre en France et à l’étranger, Mbappé ne semble avoir à ce jour que trois options plausibles pour son avenir.

Le Real Madrid, Liverpool ou… le PSG !

Première option possible : rejoindre le Real Madrid, qui est sur ses traces depuis maintenant plusieurs années et qui avait même bien failli rafler la mise avec Kylian Mbappé au moment de son transfert au PSG en 2017. Autre possibilité pour l’ancien Monégasque : signer à Liverpool, d’autant que le10sport.com vous avait révélé en exclusivité dès le mois d’avril 2020 que Jürgen Klopp avait d’ailleurs contacté l’entourage de Mbappé à cet effet. Et enfin, l’ultime option consiste bien évidemment à prolonger son contrat avec le PSG.