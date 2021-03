Mercato - PSG : Une grosse occasion pourrait se présenter à Leonardo pour Agüero !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG et le FC Barcelone s’intéresseraient à Sergio Agüero, Chelsea pourrait mettre de côté ce dossier pour se focaliser sur Erling Haaland.

Avec la crise du Covid-19, le PSG pourrait se focaliser sur des joueurs libres de tout contrat lors du prochain mercato estival. D’après la presse britannique, Leonardo aurait notamment jeté son dévolu sur Sergio Agüero. Malgré une saison très compliquée à Manchester City, l’attaquant de 32 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts et arrive en fin de contrat avec les Skyblues . Une prolongation n’est pas encore à écarter pour Agüero, mais le PSG suivrait actuellement de près sa situation, tout comme le FC Barcelone. Thomas Tuchel, désormais à Chelsea, apprécierait lui aussi les qualités du joueur de Pep Guardiola, mais les Blues pourraient finalement rester en retrait dans ce dossier.

D’après les informations divulguées par Christian Falk sur Twitter , Chelsea n’a pas l’intention de se positionner sur Sergio Agüero dans l’immédiat. En effet, le journaliste de Bild précise que la priorité absolue des Blues se nomme Erling Haaland, de quoi laisser le champ libre au PSG et au Barça avec l’international argentin.

Not True are the reports that @ChelseaFC wants @aguerosergiokun. Chelsea‘s number one Target is still @ErlingHaaland pic.twitter.com/ripxkjObOg