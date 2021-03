Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet organisée pour Paul Pogba ?

Publié le 19 mars 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été, Mino Raiola, son agent, aurait rencontré ce jeudi Fabio Paratici, directeur général de la Juventus, en marge du déplacement des Red Devils à Milan.

En décembre dernier, Mino Raiola lâchait une bombe en annonçant le départ quasi acté de Paul Pogba cet été. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », expliquait l’agent de l’international français. La Juventus et le Real Madrid surveilleraient toujours attentivement la situation de Pogba à Manchester United, tout comme le PSG. Foot-Mercato a récemment révélé que Leonardo avait déjà approché Mino Raiola pour évoquer l’avenir du champion du monde tricolore, mais le directeur sportif du PSG n’est pas le seul à être passé à l’action.

Réunion Juventus-Raiola à Milan

D’après les informations divulguées par Paolo Paganini, le directeur général de la Juventus Fabio Paratici aurait rencontré Mino Raiola ce jeudi à Milan, en marge du déplacement de Manchester United à San Siro pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Une réunion ayant pour objet le prochain mercato estival selon le journaliste italien, et durant laquelle le nom de Paul Pogba aurait pu être évoqué.