Mercato - PSG : Ça bouge déjà pour l'avenir de Mauro Icardi !

Publié le 19 mars 2021 à 13h15 par D.M.

Alors que le PSG pourrait décider de se séparer de lui lors du prochain mercato, Mauro Icardi devrait recevoir prochainement des offres de la Juventus, mais aussi de l’AS Roma.

« Franchement, c’est impossible de répondre à cela. On ne sait jamais… Pour rester dans un club comme celui-ci, il faut montrer de quoi on est capable match après match et année après année. Dès que vous n’êtes plus au niveau, il faut en être conscient et partir ». Interrogé en juillet dernier sur la possibilité de terminer sa carrière au PSG, Mauro Icardi était resté vague. Mais visiblement, Leonardo n’aurait pas l’intention de conserver l’attaquant argentin. Le directeur sportif du PSG ne le considérerait pas comme un élément essentiel et pourrait le vendre lors du prochain mercato estival afin de financer notamment l’arrivée d’un nouveau numéro 9. Et en cas de départ, Icardi devrait rebondir en Italie.

L'AS Roma et la Juventus sur les traces d'Icardi