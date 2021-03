Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse menace est identifiée pour Icardi !

Publié le 19 mars 2021 à 7h45 par A.D.

Piste de longue date de la Juventus, Mauro Icardi serait toujours dans le viseur du club turinois, au grand dam du PSG.

Lorsqu'il évoluait encore à l'Inter, Mauro Icardi aurait séduit la Juventus. Et depuis toutes ces années, les Bianconeri seraient toujours sous le charme de l'actuel buteur du PSG. Alors qu'il voudrait renforcer son attaque lors du prochain mercato estival puisque Cristiano Ronaldo pourrait notamment s'en aller lors du prochain mercato estival, Andrea Pirlo aurait dressé une short-list de plusieurs noms, et celui de Mauro Icardi figurerait dans les petits papiers de la Juventus. Mais pas seulement...

